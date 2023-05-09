اليوم السابع
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القوات الروسية تدمر مستودعًا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:03 م
القوات الروسية تدمر مستودعًا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية، دمرت مستودعًا للذخيرة الأوكرانية، في مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية - : "تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124 التابع للجيش الأوكراني في منطقة أنتوفكا بمقاطعة خيرسون".

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى مقتل ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير خمس سيارات ومنظومة مدفعية من طراز "فوزديكا 2أس1" في خيرسون، جراء القصف الروسي للمقاطعة خلال الـ24 ساعية الماضية.

 


القوات الروسية

مقاطعة خيرسون

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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