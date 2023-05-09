اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:35 م
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القبض على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:45 م
القبض على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال مسؤولون ووسائل إعلام باكستانية محلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان.

وقال مسؤولون باكستانيون محليون إنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة فى تهم فساد، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

من جهتها، ذكرت محطة "جيو" التلفزيونية المحلية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

يشار إلى أنه فى منتصف مارس الماضي، أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق عمران خان، لاعب الكريكت السابق البالغ من العمر 70 عاما، إثر توجهه إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه، جوهر خان قوله إن "المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان. وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس".

 


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