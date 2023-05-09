اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع جمهورية العراق لبحث زيادة التعاون

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:34 م
الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع جمهورية العراق لبحث زيادة التعاون وزير الدفاع خلال الاجتماع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ثابت محمد سعيد العباسى وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.
 
تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بالمنطقة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات .
 
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية ، مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .
  
من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود مصر الداعمة فى محيطها الإقليمى والدولى ، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين .
 
حضر اللقاء الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقى والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة .
 
 

الجيش

القوات المسلحه

وزير الدفاع

الفريق أول محمد زكى

مصر والعراق



الموضوعات المتعلقة

المنطقة المركزية العسكرية تنظم فعاليات المؤتمر الأول للأسرة الوطنية بالمنيا

الإثنين، 08 مايو 2023 05:46 م

القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا جويا مشتركا بقاعدة جوية مصرية

الإثنين، 08 مايو 2023 02:28 م

زكى القاضى: الحوار الوطنى أداة لتعظيم الحياة السياسية وتعزيز دور المجتمع المدنى

الإثنين، 08 مايو 2023 11:28 ص

بروتوكول تعاون بين التموين ووزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

الإثنين، 08 مايو 2023 10:13 ص

زكي القاضى لـ"إكسترا نيوز": أجرينا لقاءات بالمواطنين لتحديد موضوعات الحوار الوطني

السبت، 06 مايو 2023 07:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة