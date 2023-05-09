العالمى للفتوى الإلكترونية: الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على الأسرة بكل قوة

كتب أحمد عرفة

قال الشيخ عبد الرحمن الصادق عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه أصبح هناك وسائل في الوقت الراهن أصبحت متوفرة والتي تشجعنا وتسهل لنا كل السبل لإفشاء أسرار البيوت التي لابد أن نلوم من يفعلها .

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على الأسرة بكل قوة لضمان استقرار هذه الأسرة وسد كل الثغرات من شياطين الأنس والجن كى لا يتلاعبون فيها.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن الصادق، أن أهم مؤسسة في المجتمع هي مؤسسة الأسرة وإذا كانت قائمة على أساس متينة تنجح والمجتمع يقوم عليه نجاح الأسرة، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية أغلقت الباب أمام إفشاء أسرار البيت أو أن يقصر في هذا الأمر .