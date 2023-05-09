"الطب الشرعى" يزيح الغموض حول مقتل ربة منزل وابنتها فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتشريح جثتين لربة منزل وابنتها فى الجيزة ، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمامين للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمامين، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثتين لربة منزل وابنتها داخل مسكنهما بمنطقة المنيرة الغربية، وتم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، ومناظرة الجثتين، ومعاينة مسرح الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثتين داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتها، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.