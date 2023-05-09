السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى مخدر البودر

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة مخدر البودر وسلاح.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – 25 عبوة لعقار الكيتامين – 9 عبوات قطرة عين – ميزان حساس – خلاط صغير الحجم – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر، والسلاح والطلقات لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والميزان لوزن المادة المخدرة، وتٌقدر القيمة المالية لأبرز المواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150,000 جنيه تقريباً).