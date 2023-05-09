اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:08 م
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السجن المؤبد لمتهم بقتل شخصين بسبب خلافات مالية فى سوهاج

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:34 م
السجن المؤبد لمتهم بقتل شخصين بسبب خلافات مالية فى سوهاج المستشار حمدى عبد العزيز رئيس محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" بالسجن المؤبد لاتهامه يقتل المجنى عليهما "ه.م" و"ع.ح"  بأن أطلق عليهما النار من سلاح ألى بدائرة مركز ساقلته.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده مقتل المجنى عليهما بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية بدائرة المركز وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الطرفين فقام المتهم بإطلاق النار عليهما مما أسفر عن مصرعهما فى الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

 


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