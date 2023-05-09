الرى: دراسة التوسع فى تقديم خدمات جديدة تتناسب مع قدرات هيئة المساحة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى إجتماعاً لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك بحضور كل من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وإستعرض سويلم خلال الاجتماع الأعمال التى تقوم بها هيئة المساحة فى مجال حصر وتحديد الأملاك، وموقف أعمال الرفع المساحى التى تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات.

ووجه سويلم باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .

وأكد سويلم على السعي لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور ، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة .

وصرح سويلم، أن هيئة المساحة شاركت وتشارك فى العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و 6 أكتوبر .

كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (223) مدينة و(4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع .

كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية .

كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة، لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب، بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً .