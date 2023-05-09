اليوم السابع
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الرى تشن حملة لإزالة مخالفات على المصارف الزراعية بقنا

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:16 ص
الرى تشن حملة لإزالة مخالفات على المصارف الزراعية بقنا جانب من الحملة
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية وممثلة فى هندسة صرف قوص بمحافظة قنا حملة لإزالة فى تعديات على المصارف الزراعية، وذلك فى اطار المتابعة الميدانية المجارى المائية.
 
وشددت  وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعدياتفى مهدها.
 
جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.
 
 

وزارة الرى

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الصرف الزراعى



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