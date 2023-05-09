وقال الرئيس الفلسطيني، لدى استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وعائلة الأسير مروان البرغوثي، إنه لن يهدأ بال القيادة الفلسطينية إلا بتبييض السجون، مُشددًا على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات.

وهنأ الرئيس أبو مازن، الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مُعربًا عن أمله بالإفراج عن جميع الأسرى.