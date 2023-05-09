الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:34 ص خلال اللقاء كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. السيسى الرئيس السيسي جنوب السودان عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتابع عملية تطوير منظومة التقاضي ويوجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.. ويستعرض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة.. ويوجه بإجراء حوار مجتمعي واسع حولها الإثنين، 08 مايو 2023 04:38 م الرئيس السيسي يوجه بإجراء حوار مجتمعى واسع حول مشروعات قوانين الأسرة الإثنين، 08 مايو 2023 04:35 م الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة التقاضى الإثنين، 08 مايو 2023 04:32 م الرئيس السيسي يتابع المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة ومحيط قلعة صلاح الدين الأيوبى.. ويوجه بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية وزيادة المساحات الخضراء الإثنين، 08 مايو 2023 04:03 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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