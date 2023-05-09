الرئيس السيسى يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.