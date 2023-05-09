رام الله (أ ش أ)

أدان الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلى الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطينى، والذى استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت فى قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، والذي كان آخره استشهاد 13 مواطنا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، وإصابة 13 شخصا بالرصاص في "نابلس"، بشمال الضفة، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال أبو ردينة "نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

وأضاف "نحذر الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلى في التمادي بجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات".

من جهته أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء، المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 13 شهيدا؛ بينهم نساء، وأطفال، وشيوخ، وأكثر من 20 مصابا.