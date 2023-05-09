الداخلية تكشف قضية كسب غير مشروع لصيدلى بقيمة مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الكسب غير المشروع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صيدلى حر - مقيم بمحافظة المنوفية) بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة ، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سدادها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات) قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى (مليون جنيه).