اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:09 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه غسيل أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
 
 
وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً).
 
 

الداخلية

جرائم الاموال العامه

اخبار الحوادث

مكافحة جرائم الاموال العامة

قضايا غسيل أموال

جرائم غسيل أموال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة