الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)