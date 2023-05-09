اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 07:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على تعديل مادتين من النظام الأساسى لمصر للبترول

الثلاثاء، 09 مايو 2023 07:34 م
الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على تعديل مادتين من النظام الأساسى لمصر للبترول وزارة البترول
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد ۱۰۲ (تابع) في ٩ مايو سنة ٢٠٢٣ مذكرة رقم (٢٣٦ ) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسى لشركة مصر للبترول والخاصة برأسمال الشركة بموجب محضر الجمعية العامة لشركة مصر للبترول والتى انعقدت ٢٠٢٠/٩/١٤ تمت الموافقة على تعديل المادتين رقمي (٧،٦ )من النظام الأساسى وذلك لتصبح على النحو التالي :
 
WhatsApp Image 2023-05-09 at 6.19.36 PM
 
 
 
 
 
 
 

البترول

مصر للبترول

وزارة البترول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة