الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على تعديل مادتين من النظام الأساسى لمصر للبترول

نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد ۱۰۲ (تابع) في ٩ مايو سنة ٢٠٢٣ مذكرة رقم (٢٣٦ ) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسى لشركة مصر للبترول والخاصة برأسمال الشركة بموجب محضر الجمعية العامة لشركة مصر للبترول والتى انعقدت ٢٠٢٠/٩/١٤ تمت الموافقة على تعديل المادتين رقمي (٧،٦ )من النظام الأساسى وذلك لتصبح على النحو التالي :
الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على تعديل مادتين من النظام الأساسى لمصر للبترولالثلاثاء، 09 مايو 2023 07:34 م
وزارة البترول
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