الجامعة العربية تشكر الكويت لرعايتها جائزة التميز الإعلامى العربى

بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي عن تقديره لدولة الكويت لرعايتها لجائزة التميز الإعلامي العربي، التي أضحت ذات قيمة مالية، فضلا عن دلالتها المعنوية لتشجيع الكفاءات الإعلامية العربية أفراداً ومؤسسات.

وأضاف، في كلمته أمام اجتماع لجنة جائزة التمييز الإعلامي العربي، أن الجامعة العربية خاطبت الجهات الاعلامية بالدول الأعضاء لتقديم الترشيحات والتي تتمحور جميعها حول موضوع "الاعلام البيئي" والترويج للجائزة من خلال الموقع الالكتروني للجامعة العربية.

في هذا الصدد، بحسب خطابي، تلقى قطاع الاعلام والاتصال مجموعة من الترشيحات وحرص على تمديد فترة تقديم هذه الترشيحات لضمان أكبر قدر من المشاركين والذي بلغ عددها (107) ترشيح في مختلف الفئات.

وأشار إلى مشاركة 22 عملًا تلفزيونيًا و22 عملا إذاعيا، و39 عملا مكتوبا بالإضافة إلي 15 عملا من فئة الاعلام الرقمي، موضحا ان الشخصيات المرشحة للتكريم بلغ عددهم 9 أشخاص.

وأضاف أن هذا الحجم الكبير من الترشيحات يعكس مدى الاهتمام بموضوع نشر الثقافة البيئية من طرف النخب الاعلامية في منطقتنا العربية، التي أصبحت وجهة رئيسية للتعاون المتعدد الأطراف بشأن قضايا البيئة والتحولات المناخية داعيا لاختيار أفضل الأعمال بكل نزاهة.