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التموين تعلن ضوابط صرف السلع التموينية على البطاقات.. التفاصيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:43 ص
التموين تعلن ضوابط صرف السلع التموينية على البطاقات.. التفاصيل الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بشان صرف السلع التموينية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.
 
كما تضمن التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.
 
وأكد التوجيه علي حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظه، باستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ.
 
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير انه سيتم العمل بالتوجيه اعتبارا من يوم 10 مايو الجارى وأن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد عن الـ 30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من الـ 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي و بدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.

التموين

بطاقات التموين

السلع التموينية المدعمة

خدمات بطاقات التموين

سلع بطاقات التموين



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