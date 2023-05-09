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التعليم تحدد شروط الاعتذار عن المشاركة بالامتحانات العامة.. تفاصيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:04 ص
التعليم تحدد شروط الاعتذار عن المشاركة بالامتحانات العامة.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  ضوابط قبول اعتذارات المعلمين من المشاركة فى امتحانات الدبلومات الفنية، التى تنطلق 20 مايو الحالى، والثانوية العامة، 12 يونيو المقبل، موضحة أنه يقبل اعتذار العضو إذا توافرت حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت، و حصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.
 
وأكدت الوزارة أنه يقبل اعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد أو طفل مصاب بمرض مزمن ووفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، كما يقبل اعتذار المعلمة فى حالة سفر الزوج، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يقبل اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، كما يقبل اعتذار من صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتباره، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات، مشددة على أنه يتم قبول طلبات الاعتذار فى المديريات التعليمية من خلال تحديد أماكن مخصصة لقبول الاعتذارات، حيث توفر لجان الإدارة على مستوى الجمهورية أعضاء بالمقار المخصصة مهمتها قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم الشروط والضوابط المحددة.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتسلم غدا الأربعاء خطابات الندب للأعضاء المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023.
 
 

التربية والتعليم

خطابات الندب للأعضاء المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023

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