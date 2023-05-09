البورصة: تنفيذ صفقة على شركة هارموني للخدمات التعليمية بقيمة 4.4 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة هارموني للخدمات التعليمية بحجم تداول 4400 سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة تروبيكال لإدارة المنشآت السياحية والفندقية تروبيتل بحجم تداول 3783 سهم بقيمة 3.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 176.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 25 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 686.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.15%، والعرب على 8.47%، واستحوذت المؤسسات على 19.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، 54.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22 مليون جنيه، 332.3 ألف جنيه، 127.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 17642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 3139 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 21163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3636 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1272 نقطة.