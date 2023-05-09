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البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:02 ص
البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان
كتب: محمد الأحمدى

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غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم أرض الوطن متوجهًا إلى دولة الفاتيكان، كان في استقبال قداسته بمطار القاهرة الدولى، محمد عباس وزير الطيران المدني، ومجدي إسحق رئيس مجلس إدارة الميناء، وقيادات المطار.
 
ويرافق قداسة البابا خلال الزيارة من مصر وفدا كنسيًا يضم أصحاب النيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا؛ بينما ينضم إلى الوفد من إيطاليا أصحاب النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.
 
يذكر أن قداسة البابا تواضروس يلتقي بقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته للاحتفال معًا بمرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيسة القبطية الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، بعد انقطاع دام 15 قرن من الزمان بعد مجمع خلقيدونية عام 451، وأيضًا للاحتفال بمرور عشر سنوات على إعلان يوم المحبة الاخوية الذى دعا إليه قداسة البابا تواضروس الثاني أثناء زيارته للفاتيكان عام 2013، اللقاء الذي يمثل حجر زاوية في مسيرة المحبة حيث زار مصر قداسة البابا فرنسيس بعد هذا الإعلان بأربع سنوات.
 
البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان 1
البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان 

البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان 2
البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان 

البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان
البابا تواضروس يغادر الوطن فى زيارة للفاتيكان

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الفاتيكان

زياره الفاتيكان



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