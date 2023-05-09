اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يبدأ رحلته للفاتيكان بزيارة مزار القديس بطرس

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:42 م
البابا تواضروس الثانى يبدأ رحلته للفاتيكان بزيارة مزار القديس بطرس زيارة البابا تواضروس الثانى لمزار القديس بطرس
كتب: محمد الأحمدى

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زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى أول محطة لقداسته لزيارته حاضرة الڤاتيكان، مزار القديس بطرس الرسول، حيث رافق قداسة البابا الكاردينال كورت كوخ رئيس مكتب وحدة الكنائس ووفد الكنيسة القبطية وعدد من ممثلى الكنيسة الكاثوليكية.

واستقبل قداسة البابا بحفاوة بالغة، من قبل مسؤولي الفاتيكان.

واستمع قداسته لشرح تفصيلى لمحتويات بازيليك القديس بطرس، وحرص مستقبلو قداسة البابا على فتح أبواب البازيليك حتى يتسنى لقداسة البابا ووفد الكنيسة القبطية أن يشاهدوا المنظر من أعلاها فى مشهد بانورامى.

ويقيم قداسة البابا تواضروس فى بيت سانتا مارتا الڤاتيكان، ذو الـ 120 غرفة وجناح، والمخصص عادة لاستضافة كبار زوار الڤاتيكان، وهو ذات البيت الذي يقيم فيه قداسة البابا فرنسيس، الذي فضل البقاء فيه بدلا من الانتقال إلى السكن الذى يقيم فيه عادة بابوات الفاتيكان، في الدور الثالث من القصر الرسولى.

يذكر أن غدًا 10 مايو تحتفل الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية بيوم المحبة الأخوية الذى دعا إليه قداسة البابا تواضروس الثاني أثناء زيارته للفاتيكان عام 2013، وظل من وقتها يوم صداقة وحوار بين الكنيستين، يضاف إليه هذا العام على الاحتفال بمرور 50 سنة على عودة بين الكنيستين لأول مرة منذ 15 قرن من الانقطاع من بعد مجمع خلقيدونية عام 451. 

البابا تواضروس يزور مزار القديس بطرس
البابا تواضروس يزور مزار القديس بطرس

 

جانب من زيارة قداسة البابا
جانب من زيارة قداسة البابا

 

جانب من مزار القديس بطرس
جانب من مزار القديس بطرس

 

زيارة قداسة البابا
زيارة قداسة البابا

 

قداسة البابا فى الفاتيكان
قداسة البابا فى الفاتيكان

 

قداسة البابا فى روما
قداسة البابا فى روما

 

قداسة البابا فى زيارة مزار القديس بطرس
قداسة البابا فى زيارة مزار القديس بطرس

 

مزار القديس بطرس
مزار القديس بطرس

 

وصول قداسة البابا المزار
وصول قداسة البابا المزار

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الفاتيكان

مزار القديس بطرس



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