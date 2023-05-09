اليوم السابع
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الانتهاء من تدريب وتأهيل 250 شابا وفتاة لسوق العمل بقوص فى قنا

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:04 م
الانتهاء من تدريب وتأهيل 250 شابا وفتاة لسوق العمل بقوص فى قنا جانب من الحدث
قنا صابر سعيد

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قال رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، إن وحدة السكان نجحت في تدريب وتأهيل 250 شاب وفتاه من مركز قوص ضمن مبادرة "بداية نجاحك حقق حلمك" لتأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل بقرى حياة كريمة، ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامة بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية. 

 وأضاف الصغير، أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة بمراكز المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة على سوق العمل خلال عام 2023، فضلا عن تأهيل الشباب  لسوق العمل من خلال تقديم بعض المزايا لهم من خلال بنك مصر، تشمل "بطاقات ميزة مجانا، فتح حساب الشباب مجانا ومزايا متعددة للحساب، فتح محفظة بنك مصر الإكترونية مع إضافة 25 جنية رصيد افتتاحى أو 20 % كاش باك ، تمويل المشروعات متناهية الصغر ، فتح حسابات النشاط الاقتصادي متعدد المزايا، فتح حساب ذوى الهمم ذو المزايا لهم وخدمات أخرى"

 يُذكر أن المبادرة تنفذها وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وستوفر المبادرة برامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال، وتدريب أصحاب الأعمال لتنمية مشاريعهم، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالخبرة اللازمة فى مجال عملها، وذلك ضمن خطة التشبيك مع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى وعمل مبادرات سريعة لتحقيق التوازن بين النمو والتنمية.


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