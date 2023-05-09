

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، فاريولا قوله - خلال احتفالية "يوم أوروبا" التي أقيمت في العاصمة العراقية بغداد- " التزامنا بالسلام أيضا ينعكس في دعمنا لجهود العراق لتعزيز التعاون الإقليمي"، مشيرًا إلى مشاركة بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في مؤتمر بغداد الذي تم تنظيمه في الأردن، لافتا إلى تطلعه للجلسة القادمة من المؤتمر في وقت لاحق من هذا العام".



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي حريص على تحفيز البعد الاقتصادي للتعاون الاقليمي من خلال الاستثمار"، مبينا أن "المنطقة تضم عددا من القضايا التي لا يمكن حلها إلا مجتمعة، من التغير المناخي إلى شح المياه والجريمة العابرة للحدود، وهذا يحتاج ايضا الى ترابط أفضل وزيادة التفاعل بين المواطنين، ووضع مخطط للتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي".



وتابع: "إننا داعمون للبرنامج الإصلاحي الطموح لرئيس مجلس الوزراء، وما يكمن في صميم هذا البرنامج من مكافحة للفساد، وما يهدف إليه من توفير خدمات أفضل لكافة أبناء الشعب العراقي، فقد كان الاتحاد الأوروبي يعمل في تمويل مشاريع مهمة لمواكبة هذا المسار الجديد – من مكافحة الفساد الى تحسين شبكة الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال لا الحصر".



كما أشار إلى أن دعم الاتحاد للجهود العراقية لتحقيق التنوع الاقتصادي، مؤكدا دعم الاتحاد للبرنامج الإصلاحي الطموح للحكومة العراقية.