الإيقاع بتاجر مواد مخدرة قبل ترويج البانجو بين زبائنه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر متهم بالاتجار ب المواد المخدرة وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتخزينها بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سقط المتهم في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بعد أن وردت معلومات لرجال المباحث تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، في المناطق التي يتردد عليها أثناء ترويج بضاعته بين عملائه، وتمكنوا من القبض عليه عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي وهاتف محمول يتواصل به مع زبائنه.

أرشد المتهم عن مصدر الحصول على المواد المخدرة المضبوطة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، واعترف بالاتجار بالمضبوطات وترويجها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.