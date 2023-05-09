الأقصر تعلن استمرار تسجيل المشروعات الخضراء الذكية.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تستمر محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فى تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، والتي يستمر التقديم فيها حتى 31 مايو الجارى، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح على كوكب الأرض.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتى ذلك فى إطار مشاركة المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وإيجاد حلول مستدامة وذكية لمشكلات الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى والزراعة المستدامة والمياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وعن الفئات المستهدفة للمشروعات فئة المشروعات كبيرة الحجم ،وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ،والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ،والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأكدت المحافظة، أنه جاءت شروط مشاركة المشروعات فى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وأن يكون تم تنفيذ المشروع بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر"، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، مع تقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جوائز أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022 ،وتقديم إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أية دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وذلك فى حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة، ويشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.