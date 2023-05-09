افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمتحف الزراعى بالدقى.. السبت المقبل

كتبت أسماء نصار

تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرض للسلع الغذائية ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" السبت المقبل، وذلك على هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة، إن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية، ومشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقة الأورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

‏‎وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لاهالينا سوف يقام على مساحه 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

‏‎وأوضح صالح، أن الوزارة تهدف إلى زيادة عدد منافذها الي 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى إمداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

‏‎الجدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.