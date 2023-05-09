اشتعال النيران بسيارة ملاكى فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين

كتب أحمد إسماعيل

اشتعلت النيران بسيارة ملاكي أثناء سيرها بشارع جامعة الدول العربية بالقرب من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ، إخطارًا من قسم شرطة العجوزة، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة ملاكي أثناء سيرها بشارع جامعة الدول العربية بالقرب من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع رجال مرور الجيزة من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للسيارات المارة بالطريق ، وذلك دون حدوث إصابات ، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.