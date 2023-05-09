استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز والإسماعيلى اليوم

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والإسماعيلي بإستاد 30 يونيو، فى السابعة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، حيث تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصرى للبطولة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وكانت رابطة الأندية المحترفة رفضت طلب بيراميدز بتأجيل المباراة، وتضمنت أسباب رفض رابطة الأندية المحترفة التأجيل للقاء بيراميدز والاسماعيلى فى الدورى الممتاز إلى المادة 109 من لائحة المسابقات والرغبة فى عدم إرباك جدول المسابقة المحلية وتفادى تأجيل أى مباريات فى قادم الأيام.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكهم 26.

ويمتلك بيراميدز 46 نقطة فى المركز الثالث لجدول الترتيب، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الانتصار 13 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.