ارتفاع قياسى فى أسعار زيت الزيتون فى إسبانيا مع انخفاض كبير فى الإنتاج

فاطمة شوقى

شهد زيت الزيتون ارتفاع جديد فى الأسعار فى إسبانيا ووصل لمستويات قياسية حتى أصبح شراءه رفاهية بعد أن كان من السلع الأساسية، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج إلى النصف بسبب الجفاف، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجفاف وموجة الحر الشديدة ادت إلى انخفاض إنتاج 2022-2023 إلى النصف فى إسبانيا بإنتاج يزيد قليلا عن 660 ألف طن، تجاوز اللتر الخاص بالعلامة التجارية 6 يورو فى معظم الخطى وتتراوح قيمة العلامة التجارية للشركة المصنعة بين 7 و9 يورو.

وقال بريميتيفو فرنانديز، رئيس الرابطة الإسبانية لتعبئة النفط ومصافى التكرير "لم نشهد أسعارا كهذه من قبل، علينا أن نعود إلى ما قبل اليورو، عندما وصلوا فى بعض الحملات إلى 700 بيزيتا للكيلو. منذ ذلك الحين لم نشهد مثل هذه الزيادات القوية ".

وأكد فرنانديز أن "الزيادة فى الأسعار فى إسبانيا تؤثر على الأسعار فى العالم حيث انها تمثل 55% من الإنتاج العالمى، وبصفتها اللاعب الرئيسى، فإنها تحدد الأسعار".

وأوضح أنه بالنسبة للاستهلاك فقد انخفضت نسبة البيع أيضا بنسبة 33%، والصادرات بنسبة 23%، وخفض المستهلكون أيضًا من شراء هذا المنتج بسبب ارتفاع الأسعار، على الرغم من إصرار المزارعين والمصنعين والموزعين على أنه لم يتم تحويل كل الزيادة فى التكاليف إلى السعر النهائي.

وتظهر بيانات من شركة الاستشارات NielsenIQ انخفاضًا فى مبيعات التجزئة بنسبة 14% للأسبوع الثالث من أبريل 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بينما نمت القيمة باليورو بنسبة 15.1% بسبب التضخم.