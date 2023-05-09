اليوم السابع
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ارتفاع أسعار اللحوم فى أوروبا بنسبة 80% بسبب الجفاف

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:17 ص
ارتفاع أسعار اللحوم فى أوروبا بنسبة 80% بسبب الجفاف الجفاف - أرشيفية
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن أسعار اللحوم فى أوروبا شهدت ارتفاعا فى الأسعار وصل إلى 80% ، وذلك بسبب الجفاف الذى أثر على إنتاج العلف وهو ما أدى بطبيعة الحال على التأثير سلبا على الثروة الحيوانية وارتفاع اسعار الأسمدة أيضا، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت الصحيفة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن انتاج الحبوب والعلف شهد انخفاضا بنسبة 14.3% كما شهد قطاع الالبان انخفاض 12.5% .

وفى إسبانيا تسبب الجفاف فى مارس الماضى إلى انخفاض كبير فى المحاصيل الزراعية ، مما أدى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 42% ومحاصيل العلف الحيوانى بنسبة 46%.

وأوضح التقرير أن الجفاف هو الحدث غير المتوقع الذي يؤخر انخفاض الأسعار التي يطلبها المستهلكون، حيث في عام 2022 ، مع هطول الأمطار بنسبة 16 % أقل من المتوسط ​​التاريخي ، انخفض العائد بالطن لكل هكتار من المحاصيل بنسبة 18 %.  

وقال وزير الزراعة الإيطالى، فرانشيسكو لولوبريجيدا، إن إيطاليا بحاجة إلى بناء المزيد من الأحواض للاحتفاظ بمياه الأمطار وإصلاح شبكات المياه التي بها تسريبات على وجه السرعة وكذلك السدود وبحث استبعاد المحاصيل التقليدية، التي تحتاج إلى مياه كثيرة، من المناطق التي تزداد جفافا.

وعينت الحكومة هذا الشهر مفوضا عنها لتولي مسؤولية معالجة الأزمة وقيادة فريق عمل من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات.

 


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