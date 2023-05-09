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إصابة 4 أشخاص فى تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى على طريق "طنطا - كفر الشيخ"

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:45 م
إصابة 4 أشخاص فى تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى على طريق "طنطا - كفر الشيخ" حادث تصادم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق "طنطا - كفر الشيخ" أمام قرية نواج مركز طنطا، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ أمام قرية نواج مركز طنطا.
 
انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفي ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

محافظه الغربية

طنطا

حادث

اخبار الحوادث

قرية نواج



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