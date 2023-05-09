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إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام معدية برصيف المرسى في بورسعيد

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:22 م
إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام معدية برصيف المرسى في بورسعيد معدية - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 3 أشخاص بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، اثر حادث تصادم معدية برصيف مرسى مرفق معديات الرسوة من جهة بورفؤاد.
 
استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد المصابين: فاتن محمد محمد 57 عامًا، وسمر احمد عباس 32 عامًا، ومحمد كريم السعيد 6 أعوام، مصابًا بسقوط سنة لبنية مامية، بادعاء حادث تصادم معدية برصيف مرسى مرفق معديات الرسوة من جهة بورفؤاد.
 
حُرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
 
 
 

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