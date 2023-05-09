إصابة طفلة بحروق من الدرجة الثانية فى المنشاه جنوب سوهاج

أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج مصابة بحروق نارية من الدرجة الثانية في الظهر والذراع الأيسر على إثر تطاير شرر من ناتج حرق المخلفات أمام بدائرة المركز.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج يفيد بإصابة طفلة بحروق بالظهر وتم نقلها للمستشفى المركزى بالمنشاه والتي قامت بدورها بإحالتها لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز المنشاة بوصول الطفلة سما م ا ه 10 سنوات تلميذه وتقيم بندر المنشاه مصابه " حروق نارية من الدرجة الثانية في الظهر والذراع الأيسر.

وبسؤال الدها المدعو محمد ا ه خ 38 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية أتهم المدعو أحمد ك ع ع 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران في بعض المخلفات أمام منزله مما أدي إلي تطاير الشرر وحدوث إصابة نجلته.

وبسؤال المشكو في حقه بمضمون ما تقدم وأضاف حدوث ذلك دون قصد منه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم عرض الواقعة على النيابة العامة التي تولت التحقيق.