أمريكا تعلن حزمة دعم عسكرى جديد لأوكرانيا.. والإجمالى يصل 37 مليار دولار

كتبت نهال أبو السعود

من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار لأوكرانيا اليوم الثلاثاء ستشمل طائرات بدون طيار وذخيرة مدفعية وصواريخ دفاع جوى، بالإضافة إلى قدرات أخرى، مع اقتراب هجوم أوكرانيا المضاد ضد القوات الروسية.

الحزمة، التى أبلغت عنها وكالة أسوشيتيد برس ستندرج تحت مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI)، مما يعنى أنه سيتم التعاقد عليها وشرائها من الشركات المصنعة بدلًا من سحبها مباشرة من مخزون وزارة الدفاع فى عملية سحب.

مع إعلان الحزمة الجديدة، ستكون الولايات المتحدة خصصت 37.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما فى ذلك 36.9 مليار دولار منذ بداية الحرب فى فبراير 2022.

على الجانب الاخر قال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف فى أواخر أبريل أن الجيش الأوكرانى أوشك على الانتهاء من الاستعداد لهجومه المضاد ضد القوات الروسية الذى سيشكل تحولًا كبيرًا فى الصراع على حد قوله

ووفقا للتقرير، وصلت الدبابات الغربية الحديثة، بما فى ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات تشالنجر 2 البريطانية، إلى أوكرانيا، إلى جانب مركبات مدرعة أخرى مثل مركبات برادلى الأمريكية وسترايكر.

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قبل أسبوعين أنه تم تسليم 98% من المركبات القتالية الموعودة لأوكرانيا، أى ما مجموعه أكثر من 1500 مركبة و230 دبابة.

التزم المسؤولون الأوكرانيون الصمت بشأن الموعد المحدد لشن هجوم الربيع المتوقع أو المناطق التى سيستهدفونها، وقال سفير أوكرانيا فى المملكة المتحدة إنهم لن يرسلوا إشارة علنية إلى روسيا عندما يبدأ الهجوم، على الرغم من أنه أقر بأن الطقس قد أخر خطط الجيش.

وقال مسئول أمريكى أنه حتى بعد بدء الهجوم المضاد الأوكرانى، ستستمر الولايات المتحدة فى إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، لدعم القوة العسكرية الأوكرانية ضد القوات الروسية المحفورة ولتوفير معدات جديدة.

وقال إنه حتى الآن، أكمل ما يقرب من 10000 جندى أوكرانى أشكالًا مختلفة من التدريب مع الولايات المتحدة، بما فى ذلك التدريب المتقدم على المناورة والبرامج الخاصة بأنظمة الأسلحة الفردية.