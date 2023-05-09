أمانة فى عمر الزهور.. تفاصيل إعادة طفل خاتما ذهبيا قيمته 40 ألف جنيه لصاحبته

الشرقية - إيمان مهنى

أعاد طفل من محافظة الشرقية، خاتما ذهبيا قيمته 40 ألف جنيه، لصاحبته، عثر الطفل انس رامي 8 سنوات من كفر الحاج عمر مركز فاقوس، علي خاتم ذهبي قيمته 40 الف جنيه، علي باب قاعة اثناء حضوره وأسرته حفل زفاف لعروسة من أقاربهم.

وروت صاحبة الخاتم السيدة جاكلين عبدالقادر لـ " اليوم السابع"، مدينة فاقوس، تفاصيل الواقعة، أنها كانت مدعوة لحضور حفل زفاف، لاحظت قبل ذهابها إلى القاعة وجود شرخ فى الخاتم الذهبي الخاص بها، فقامت بوضعه في جيب جاكيت الذي ترتديه، و توجهت للقاعة، مشيرة إلى أنها أثناء تواجدها بالقاعة، ظنت أن الخاتم تركته فى المنزل، لم تسأل عليه، حتي عادت بعد الحفل، واكتشفت فقدانه.

وتكمل عدت للقاعة للسؤال عليه والمحلات المجاورة، دون جدوى، فاقترحت عليها صديقتها بنشر منشور علي الفيس بوك بمواصفاته، فرفضت في البداية، ومؤكدة أن من عثر عليه سيبادر بالنشر.

وأضافت: "قمت بنشر المنشور، فور انتشاره تلقيت اتصالات هاتفية ورسائل بمضايقات، فتركت الأمر، حتي اليوم التالي، اتصلت بي والدة الطفل أنس رامى أخبرتنى بعثور نجلها علي خاتم، وسألتني علي مواصفاته.

و تابعت توجهت الي اسرة انس رامي، والذين اكدوا ان نجلهم عثر علية في القاعة حيث كانوا مدعويين طرف العروسة، انهم في البداية ظنوا انه ليس ذهب اصلي بسبب لونه لافتا انه ذهب خليجي، انهم كانوا يبحثون عن صاحبته، عندما شاهدوا المنشور بادروا بالإتصال لتسليم الأمانة.

مشيرة ان الطفل انس رامي 8 سنوات وأسرته رفضوا اي مكافأة، واكدوا انهم يحرصون علي تربية أبناءهم علي تأدية الامانه، معربا عن شكرها وتقديرها لطفل وللأسرة وحسن تربيتهم له.