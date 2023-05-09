أعراض التسمم بالفلور في الأسنان.. 5 علامات تحذيرية

كتبت إيناس البنا

معدن الفلوريد ضروري للنمو الطبيعي للعظام والأسنان، ومع ذلك، فإن وجوده بما يزيد عن الحد المطلوب يؤدي إلى تسمم العظام (الهيكل العظمي) والأسنان (الأسنان) بالفلور.

ما الذي يسبب التسمم بالفلور في الأسنان؟

وفقا لموقع " healthsite"، يحدث تسمم الأسنان بالفلور بسبب تناول الكثير من الفلورايد على مدى فترة طويلة عندما تتشكل الأسنان تحت اللثة. فقط الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما دون هم في خطر لأن هذا يحدث عندما تنمو الأسنان الدائمة، لا يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات والمراهقين والبالغين الإصابة بتسمم الأسنان بالفلور، تعتمد شدة الحالة على الجرعة (المقدار) والمدة (المدة) والتوقيت (عند تناول) تناول الفلوريد.

أعراض التسمم بالفلور في الأسنان

من المهم أن يفهم المرء علامات وأعراض مرض العظام الأيضي الحاد، عادة ما تتراوح أعراض التسمم بالفلور من بقع أو خطوط بيضاء صغيرة قد تكون غير ملحوظة إلى البقع البنية الداكنة والمينا الخشنة التي يصعب تنظيفها. غالبًا ما تؤدي الحالة إلى تغيير معين في لون أسنانك. تلك الأسنان التي لا تتأثر بالتسمم بالفلور تكون في الغالب ناعمة ولامعة. يجب أن تبدو أيضًا بيضاء شاحبة قليلاً.

كيفية منع التسمم بالفلور الأسنان

تأكد من أن طفلك يبصق معجون الأسنان بدلاً من ابتلاعه.

قلل من استهلاك طفلك للأطعمة والمشروبات السكرية والحمضية.

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تحديد التسمم بالفلور في الأسنان

تسمم الأسنان بالفلور هو تغيير في مظهر سطح مينا الأسنان.

تظهر الأشكال الخفيفة من التسمم بالفلور على شكل علامات بيضاء على مينا الأسنان، في حالات نادرة، يوصف التسمم بالفلور بأنه شديد، عندما يكون التسمم بالفلور شديدًا، قد يكون للمينا تنقر وبقع بنية اللون.

علاج التسمم بالفلور في الأسنان

لسوء الحظ، لا يمكن عكس التسمم بالفلور في الأسنان بمجرد تطوره، العلاجات الحالية تخفي ببساطة ظهور هذه الحالة، يعتمد نهج العلاج في التسمم بالفلور على شدته.

في حالات التسمم بالفلور الخفيف، يعتبر التقشير الدقيق والتبييض والجمع بينهما خيارات علاج مفضلة، بينما في الحالات الشديدة قد يتطلب خيارات أكثر عدوانية وتوغلًا مثل التيجان الخزفية ذات التغطية الكاملة، تتطلب استعادة التغطية الكاملة تخطيطًا دقيقًا للغاية بالإضافة إلى تنفيذ الإجراء.