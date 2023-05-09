اليوم السابع
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أحمد أبو الغيط يشارك فى أعمال الدورة 12 لملتقى الاستثمار السنوى بأبوظبى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:45 م
أحمد أبو الغيط يشارك فى أعمال الدورة 12 لملتقى الاستثمار السنوى بأبوظبى أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

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يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فى أعمال الدورة 12 لملتقى الاستثمار السنوى والفعاليات المصاحبة لها، المنعقدة بأبوظبى خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجارى تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك صباح اليوم الثلاثاء فى الجلسة الإقليمية للاستثمار فى الدول العربية التى يقيمها اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار السنوى بالتعاون مع جامعة الدول العربية واليونيدو.

كما يشارك الأمين العام فى ذات اليوم فى اختتام فعاليات قمة الاستثمار فى ريادة الأعمال التى تستعرض واقع الاستثمار فى ريادة الأعمال وفرصه فى الدول العربية.

وأضاف المتحدث بأن أبو الغيط سيفتتح أعمال منتدى مستقبل التمويل فى المنطقة العربية الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع ملتقى الاستثمار السنوى، والذى يناقش تحديات التمويل وآفاقه ويبحث عددا من الأفكار والمقترحات التى من شأنها تعزيز التعاون العربى فى هذا الشأن.

ويختتم السيد الأمين العام مشاركته فى ملتقى الاستثمار السنوى بإدارة جلسة وزارية مغلقة تجمع وزراء التجارة والاستثمار العرب لمناقشة مستقبل التكامل الاقتصادى العربى فى ظل التحديات والفرص الراهنة.

وتجدر الإشارة فى ذات السياق إلى أن أبو الغيط حضر حفل العشاء السنوى للملتقى، والذى شهد تكريم جامعة الدول العربية بصفتها إحدى الجهات المشاركة فيه والراعية لأعماله.


أبو الغيط

احمد أبو الغيط

الجامعة العربية

الأمين العام للجامعة العربية

أبو ظبي



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