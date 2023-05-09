بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الروسى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف، آخر مستجدات الأوضاع، والتصعيد الإسرائيلى الخطير والمتواصل فى الأراضى الفلسطينية كافة.
وطالب الرئيس الفلسطينى، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الرئاسة برام الله، المُجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان، مؤكدًا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، كأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد أبو مازن أهمية العلاقات الفلسطينية - الروسية، وحرص فلسطين على تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
بدوره، جدّد المبعوث الروسي، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وللعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
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