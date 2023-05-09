أبو الغيط يشدد على تركيز الاستثمارات العربية داخل المنطقة

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية لديها الكثير من رجال الأعمال والشباب القادرون على تقديم استثماراتهم وخبرتهم لخدمة وطننا العربي، مشيرا إلى ضرورة تركيز الاستثمارات العربية داخل المنطقة وعدم التوجه إلى الخارج بحيث تكون المنطقة العربية لديها الأولوية القصوى للاستفادة من الاستثمارات العربية.

وقال أبو الغيط - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي بأبوظبي - إن الملتقى يعد منصة مهمة وفرصة بالغة الأهمية لإطلاع المجتمع العربي ورجال الأعمال العرب على الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي، موضحا أن جلسات الملتقى سلطت الضوء على التحديات التي تعوق نمو الاستثمارات في الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة التكاتف من أجل الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الضخمة التي يذخر بها الوطن العربي.

وأضاف أبو الغيط أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي ونقدي وأيضا تشريعات جاذبة بالإضافة إلى سيادة القوانين، لافتا إلى أن وجود تشريعات قوية تحفظ الأموال المستثمرة وتؤمن دخولها وخروجها سيساعد على تحقيق الأهداف المرجوة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية، منوها بأن الإمارات شهدت على مدار العقدين الماضيين انفتاحا كبيرا على المجتمع الدولي وهو ما أهلها لتحقيق نمو اقتصادي قوي.