5 أشياء يجب تجنبها أثناء علاج حروق الشمس منها الفازلين

كتبت ميرفت رشاد

نعلم جميعًا أن واقي الشمس هو أحد منتجات العناية بالبشرة التي لا ينبغي تجاهلها، ولكن هناك أوقات قد تنسى وضعه، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تعرض بشرتك لحروق الشمس، وهى عبارة عن حالة جلدية متفاقمة بسبب التعرض المفرط للشمس يمكن أن يسبب التهاب بشرتك يمكن أن يكون مؤلمًا، يمكن أن تشعر بالحرارة عند لمسها بل وتجعل جلدك يتقشر بعد أيام قليلة من إصابتك بحروق الشمس، وإليك أهم النصائح وفقا لما نشره موقع "healthshots".

أشياء لا تضعها على حروق الشمس

1. لا تستخدم الفازلين

الفازلين رائع للبشرة الجافة لأنه يساعد على جعل البشرة ناعمة، إنه يميل أيضًا إلى سد مسام الجلد عندما يحدث ذلك ، لا يمكن للحرارة والعرق الهروب وسيؤدي ذلك إلى التهابات.

2. الابتعاد عن أكياس الثلج

غالبًا ما تستخدم عبوات الثلج لتبريدنا ويبدو أنها مثالية لفصل الصيف، لكنها تمنع تكوين الرطوبة وتجفف الجلد ، ويمكن أن يزيد الجفاف من الألم.

3. عدم خدش البثور

إذا قمت بفرقعة البثور الناتجة عن حروق الشمس ، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الشفاء وإتلاف بشرتك بشكل أكبر، يجب ألا تخدش الجلد أو تقشره، حيث يمكن أن تكون هناك فرص للتندب أو العدوى .

4. لا ترتدي ملابس ضيقة

عندما تكون بشرتك مصابة بحروق الشمس ، يجب أن تتجنب ارتداء الملابس التي تلتصق بجلدك، الملابس الضيقة فوق المنطقة المصابة بحروق الشمس ستكون مؤلمة وتهيج بشرتك وتحتجز الحرارة، كل هذا سيجعل عملية الشفاء أبطأ ، سيؤدي ذلك إلى تفاقم الحالة، مما يسبب إزعاجًا شديدًا.

5. لا تعالج حروق الشمس بالمنتجات التي تنتهي بـ"-caine"

يستخدم البعض منتجات للعلاج الذاتي في أوقات حروق الشمس، ولكن يجب تجنبها لأنها قد تهيج الجلد أو تسبب رد فعل تحسسي.

نصائح لعلاج حروق الشمس

• ابق بالداخل في بيئة باردة.

• خذ حمامات أو دشات باردة متكررة للتخلص من الألم الناجم عن حروق الشمس.

• في اللحظة التي تخرجين فيها من الحمام ، جففي بشرتك بلطف ، لكن اتركي بعض الماء على بشرتك.

• ضعي مرطبًا للمساعدة على حبس الماء في بشرتك بعد الاستحمام، هذا يمكن أن يساعد في تخفيف الجفاف.

• استخدم مرطبًا يحتوي على الصبار للمساعدة في تهدئة الجلد المصاب بحروق الشمس.

• إذا كانت هناك منطقة معينة تشعر بعدم الراحة ، يمكنك وضع كريم.

• عندما تصاب بحروق الشمس ، فإنها تسحب السوائل إلى سطح الجلد بعيدًا عن باقي أجزاء الجسم. لذا فإن شرب المزيد من الماء عند الإصابة بحروق الشمس يساعد على منع الجفاف .