وزير خارجية الصين يبدأ زيارة رسمية تشمل ألمانيا وفرنسا والنرويج

جاء ذلك خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في بكين، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

وأشار تشين إلى أن زخم التنمية الإيجابي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس بعد اجتماع الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي جو بايدن في نوفمبر الماضي قد تم تدميره بسبب التصريحات والأفعال الخاطئة للولايات المتحدة، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار بين الصين والولايات المتحدة وتجنب وقوع الحوادث بينهما.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى مبدأ "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين"، معربا عن أمل الصين في أن يتحرك الجانب الأمريكي في نفس الاتجاه مع الصين لدفع العلاقات الثنائية نحو الخروج من المأزق والعودة إلى المسار الصحيح.

ودعا تشين الولايات المتحدة إلى التوقف عن الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، ودفع المفاوضات والمحادثات على أساس الاحترام المتبادل، معربا عن أمله في أن يبذل السفير بيرنز جهودا بناءة في الصين وأن يكون جسرا بين الصين والولايات المتحدة.