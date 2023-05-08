اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الداخلية اللبنانية يوجه بوقف تطبيق إليكتروني يوفر خدمات النقل

الإثنين، 08 مايو 2023 08:06 م
وزير الداخلية اللبنانية يوجه بوقف تطبيق إليكتروني يوفر خدمات النقل وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي
أ ش أ

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وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوى كتابا الى وزارة الإتصالات يتضمن طلب وقف أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة التي توفر خدمات النقل اعتبارا من اليوم، وذلك لحين التأكد من عدم المخالفة لقانون السير وسواه من القوانين السارية في البلاد.


جاء ذلك بعد أيام من الشلل المروري التام الذي دخلت فيه العاصمة اللبنانية بيروت بعد التظاهرة التي نظمها سائقو سيارات الأجرة وقطع جميع الطرق بوسط العاصمة بيروت في ساعة الذروة، للمطالبة بتنفيذ القوانين والتواجد الأمني لمنع العمل غير القانوني في قطاع النقل.


وأكد مولوي، في كتابه اليوم، أن هذا القرار جاء بعد تزايد الشكاوى من قبل نقابات سائقي السيارات العمومية والاعتصامات التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية الأسبوع الماضي.. وطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد بملاحقة سائقي السيارات التي تعمل بلوحات عمومية مزورة أو بالنقل العام بلوحات خصوصية.


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