اليوم السابع
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وزير الخارجية يصل العاصمة التشادية ندجامينا .. فيديو

الإثنين، 08 مايو 2023 02:25 م
وزير الخارجية يصل العاصمة التشادية ندجامينا .. فيديو وزير الخارجية سامح شكرى يصل تشاد
كتب: أحمد جمعة

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وصل وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، إلى العاصمة التشادية ندجامينا فى مستهل زيارته إلى تشاد وجنوب السودان، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمى على "تويتر".

وسيناقش وزير الخارجية تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السودانى الشقيق واستقرار دولته، بحسب ما أكده السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية فى بيان صحفي.

وكشف أبو زيد، أن وزير الخارجية يحمل خلال الزيارة رسالة من الرئيس عبد ألفتاح السيسى إلى الرئيس محمد إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد.


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