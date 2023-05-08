اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف الطرق الصحيحة لتناول الدواء الآمن.. تفاصيل

الإثنين، 08 مايو 2023 10:01 ص
هيئة الدواء تكشف الطرق الصحيحة لتناول الدواء الآمن.. تفاصيل هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطرق السليمة للاستخدام الآمن للدواء، مؤكدة أن ذلك يحمى من أى مضاعفات او أعراض جانبية.
 
وقالت هيئة الدواء إنه يمكن استخدام الدوا بأمان من خلال استشارة الطبيب أو الصيدلى والتعرف على اسم الدوا، واستخدامه، والأعراض الجانبية، ومواعيد الدوا، واحتمالية تفاعل الدوا مع الأطعمة، أو أدوية أخرى، ونصحت هيئة الدواء بضرورة التقليل من خطورة التعرض للأخطاء الدوائية من خلال اتباع تعليمات الصيدلى أو الطبيب .
 
يذكر أن الاستخدام  الخاطئ للأدوية قد يكون خطرا داهما على صحة وحياة المريض، فبدلا من أن يتخلص المريض من آلامه بتناول الدواء تزداد مشاكله الصحية، والسبب جرعات خاطئة أو سوء الاستخدام، ويجب قبل تناول أى أدوية قراءة النشرة الطبية الخاصة بها لمعرفة الآثار الجانبية لها وأيضا الالتزام بالجرعة المحددة من جانب الطبيب للوقاية من خطورة الأخطاء الدوائية.
 
 

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