هيئة الدواء تكشف الطرق الصحيحة لتناول الدواء الآمن.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطرق السليمة للاستخدام الآمن للدواء، مؤكدة أن ذلك يحمى من أى مضاعفات او أعراض جانبية.

وقالت هيئة الدواء إنه يمكن استخدام الدوا بأمان من خلال استشارة الطبيب أو الصيدلى والتعرف على اسم الدوا، واستخدامه، والأعراض الجانبية، ومواعيد الدوا، واحتمالية تفاعل الدوا مع الأطعمة، أو أدوية أخرى، ونصحت هيئة الدواء بضرورة التقليل من خطورة التعرض للأخطاء الدوائية من خلال اتباع تعليمات الصيدلى أو الطبيب .