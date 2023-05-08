اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى

الإثنين، 08 مايو 2023 11:48 ص
نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى ملك النرويج هارالد الخامس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن القصر الملكي النرويجي اليوم الاثنين، أن ملك النرويج، هارالد الخامس، نقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج من عدوى.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قال القصر في بيان مقتضب: "تبين من التشخيص إصابة الملك بالعدوى التي تحتاج إلى علاج، وبالتالي سيبقى في المستشفى لبضعة أيام"، مؤكدا أن حالة الملك البالغ من العمر 86 عاما مستقرة.

 

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى باستثناء أن الملك موجود في مستشفى ريكشوسبيتالت في أوسلو.

 

وتم نقل هارالد، الذي شوهد يستخدم عكازات في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

 

في ديسمبر، تم نقله أيضا إلى المستشفى بسبب عدوى وعولج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد. كما نقل إلى المستشفى في أغسطس بعد إصابته بالحمى.

 

وخضع لعملية جراحية ناجحة لاستبدال صمام القلب في أكتوبر 2020 بعد دخوله المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

 


النرويج

ملك النرويج

أوسلو

مستشفى ريكشوسبيتالت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة