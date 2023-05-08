اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 02:42 م
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مقتل عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

الإثنين، 08 مايو 2023 02:30 م
مقتل عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، "محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد"، وسبق إتهامه فى عدد 4 قضايا ما بين "سلاح – خطف وضرب" بمسكن بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - طبنجة - 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

الداخلية

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