مصطفى وزيرى: افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية آخر يونيو المقبل

جاء ذلك خلال افتتاح مقبرة الشاطبى الأثرية، بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية، اليوم حيث تم الافتتاح بعد التطوير ورفع المياه الجوفية من المنطقة بتكلفة 3 ملايين جنيه وسوف تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور بدءا من اليوم 8 مايو الجارى.

وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والبابا ثيؤدوروس بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية والدكتور خالد ابو الحمد مدير منطقة آثار الإسكندرية، ووفد من مؤسسة "ليفتنس" القبرصية الممول للمشروع، والدكتورة منى حجاج رئيس جمعية آثار الإسكندرية.

وتعتبر جبانة الشاطبي هي أقدم مقابر الإسكندرية، وأقدم مواقع الآثار في الإسكندرية، ترجع تاريخها للعصر الهلنستي وتتزامن مع تاريخ إنشاء مدينة الإسكندرية بعد قدوم الإسكندر وقراره بإنشاء المدينة، وتولى بطليموس الأول حكم مصر وقرر أن يتخذ من هذه المدينة عاصمة لمصر، وتم بناء الإسكندرية في ذلك الوقت، واستمرت الإسكندرية 1000عام عاصمة لمصر في ظل حكم البطالمة والرومان من بعدهم، وهذه المقبرة أول مقبرة تنحت لدفن الجيل الأول من سكان الاسكندرية، ممن ماتو في وقت بناء المدينة.

والمقبرة كانت تعاني من المياه الجوفية ومياه الأمطار، والتي دخلت في حجرات الدفن بالمقبرة وأسفرت عن طبقة بارتفاع مترين من الركام والطمي والمخلفات، والتدخل كان لتنظيف المقبرة تماما والوصول إلى الأرضية الاثرية لها، وترميمها وصيانتها واتخاذ إجراءات حمايتها للمستقبل، وهو كان أهم ملامح المشروع حيث تم الوصول لإتمام الكشف عن المقبرة.

وتم ترميم جميع أجزاء المقبرة المتعددة، وإحاطة المقبرة والصخرة الأم المدفون فيها بأسوار للحماية، وإعادة لمسار الزيارة واتجاهاتها، والاستفادة منها من خلال إنشاء مركز للزوار مزود بالوسائط المتعددة، لتقديم المعلومات العلمية الآثرية عن المقبرة، كما تم تزويد الموقع بكافيتريا وتم عمل تطوير وتحديث لكل المباني الحديثة في الموقع مع إضافة حجرة دخول مزودة بجهاز «X Ray» وحجرة تحكم وبيت للهدايا.