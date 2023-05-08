اليوم السابع
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مصرع مزارع تعرض لصعق كهربائى أثناء رى أرضه بموتور فى بنها

الإثنين، 08 مايو 2023 01:30 م
مصرع مزارع تعرض لصعق كهربائى أثناء رى أرضه بموتور فى بنها سيارة إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه إثر تعرضه للصعق الكهربائى أثناء قيامه برى أرضه الزراعية باستخدام موتور كهربائى بقرية جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد استقبال شخص مصاب بتوقف بعضلة القلب وتوفى أثناء محاولة إسعافه، مقيم دائرة المركز.
 
على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعرض "ا م ا"، 39 سنة مزارع، مقيم قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز، لصعق كهربائى أثناء قيامه برى أرضه الزراعية باستخدام موتور كهربائى.
 
جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
 
وشيع الأهالى الجثمان وسط حالة من الحزن، وتلقت أسرة المتوفى العزاء، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى لساحة عزاء على الراحل.

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