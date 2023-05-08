مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث تصادم على الطريق الزراعى ببنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة ناصر وقرية دلاص شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شابين وإصابة آخر.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تبين إصابة شخص آخر ورفض النقل إلى المستشفى .

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي يوسف ت ث 18 عامًا، و علاء ت س 16 عامًا، جثتين هامدتين جرى إيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصاريح الدفن.

فيمت أصيب تائب س ز 43 عامًا، بجروح بسيطه بالوجه ورفض النقل إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.